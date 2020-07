Schwarzer Geländewagen nach Unfall in Seligenstadt abgehauen

Ein schwarzer Geländewagen, der am Samstag gegen 19.20 Uhr,einen Unfall im Kreuzungsbereich Kapellenstraße/Abt-Peter-Straße verursachte, fuhr ohne sich um den etwa 500 Euro teuren Schaden zu kümmern, weiter. Der Fahrer des SUV hatte nicht das Verkehrszeichen "STOP" beachtet und war mit einem Volvo 40 zusammengestoßen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

"Sittenstrolch" an der Mainwiese in Seligenstadt

Ein 30 bis 35 Jahre alter Mann manipulierte am Samstag, gegen 13.50 Uhr, auf der Mauer in Höhe der Hospitalstraße an seinem Penis. Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine Passantin auf der Mainwiese im Bereich der Fähre. Der Unbekannte war bekleidet mit einem weißen Polo-Shirt. Er hatte einen Dreitagebart und kurze schwarze Haare. Nach Angaben der jungen Frau soll der Mann ein nordafrikanisches Erscheinungsbild gehabt haben. Er hielt sich zirka 20 Minuten im Bereich der Mainwiesen auf und verschwand anschließend in Richtung Hainburg. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

stru/Polizei Südosthessen