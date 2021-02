Schwarzer Citroen streift Renault beim Überholen - Fahrerin Flüchtet

Bei der Polizeiinspektion Obernburg ist am Mittwoch Nachmittag gegen 13:45 Uhr eine Unfallflucht gemeldet worden. Zur Unfallzeit war eine Obernburgerin mit ihrem blauen Renault Modus am Ortsausgang Eisenbach Richtung Mömlingen unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgangsschild wurde der Renault der Rentnerin von einem schwarzen Citroen Elysee überholt. Die Fahrerin des Citroen hatte trotz Gegenverkehrs zum Überholen angesetzt und musste daher, um eine Kollision mit dem Gegenverkehr zu vermeiden, knapp vor dem überholten Renault wiedereinscheren. Hierbei touchierte sie den überholten Renault. Die Raserin setzte ihre Fahrt Richtung Mömlingen fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Der geschädigten Obernburgerin gelang es, den unfallverursachenden Pkw bis zur Kulturhalle nach Mömlingen zu verfolgen und die Unfallverursacherin dort zu stellen.

Eine hinzugerufene Polizeistreife nahm den Unfall, bei dem ca. 1000 Euro Sachschaden entstand, aufzunehmen. Die Polizeiinspektion Obernburg sucht Zeugen des Überholmanövers, insbesondere den Fahrer des entgegenkommenden Pkw, der beim Überholmanöver durch die rücksichtslos fahrende Citroenfahrerin gefährdet wurde.

Geldbörsen aus Autro in Mömlingen gestohlen

Mömlingen, Hunsrückstraße In der Zeit von 28.01.2021 15:00 (Do) - 03.02.2021 09:30 (Mi) hat ein noch Unbekannter aus einem Pkw zwei Geldbörsen und Kleingeld entwendet. Die Besitzer des Skoda Fabia hatten im Tatzeitraum ihren Pkw im frei zugänglichen Hof geparkt. Der Dieb konnte in das möglicherweise nicht richtig verriegelte Fahrzeug gelangen und durchsuchte dieses. In der Mittelkonsole fand er einige Münzen und im Handschuhfach zwei Geldbörsen mit geringen Bargeldbeträgen vor. Der angerichtete Diebstahlsschaden beträgt ca. 45 Euro.

Auslieferungsfahrzeug in Mönchberg aufgebrochen

Mönchberg, Schwimmbadstraße, Parkfläche Unbekannte haben, vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 02.02.2021 16:45 (Di) - 03.02.2021 05:40 (Mi), in der Schwimmbadstraße ein Auslieferungsfahrzeug aufgebrochen.

Die Autoknacker beschädigten ein Türschloss der Hecktüre beim Versuch in den Iveco-rTransporter zu gelangen. Nachdem dies nicht gelang, schlugen sie eine Seitenscheibe ein und gelangten so ins Fahrzeuginnere.

Hier ließen sie Zigaretten, einen Paketscanner und diverse Kleinteile mitgehen. Die Täter hatten es möglicherweise auf Pakete abgesehen, fanden aber keine im Laderaum vor.

Der angerichtete Sachschaden am Kleintransporter beträgt ca. 1500 Euro, der Diebstahlsschaden ca. 2000 Euro.

Hoftor in Erlenbach beschädigt

Erlenbach a.Main, Rosenstraße Unbekannte haben im Zeitraum 03.02.2021 22:00 (Mi) - 04.02.2021 07:00 (Do) in der Rosenstraße ein Hoftor beschädigt. Der Besitzer des Anwesens hatte am Donnerstag früh eine Beschädigung an dem Motor des Hoftores und einigen Zaunlatten, die abgerissen wurden, festgestellt.

Der hierdurch angerichtete Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Anwohner werden hier um Hinweise gebeten.

Reifen an geparktem BMW in Elsenfeld plattgestochen

Elsenfeld, Odenwaldstraße In der Zeit von 01.02.2021 12:00 (Mo) - 03.02.2021 12:00 (Mi) hat ein noch unbekannter einen in der Odenwaldstraße geparkten BMW beschädigt. Der Täter machte sich mit einem spitzen Gegenstand an den hinteren Reifen des schwarzen 1er BMW zu schaffen und stach diese platt.

Der angerichtete Sachschaden beträgt gut 200 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg