Schwarzangler in Großheubach erwischt

Auf den 24-Jährigen, der bereits mehrere Fische aus dem Main gefangen hatte, kommt nun eine Anzeige wegen Fischwilderei zu. Zusätzlich stellten die Beamten die Angel sicher.

Bekleidung aus Hyundai in Mömlingen gestohlen

MÖMLINGEN, LKR. MILTENBERG. Ein bislang unbekannter Täter hat in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen einen geparkten Hyundai geöffnet und Kleidungsstücke gestohlen. Die Polizei Obernburg sucht nach Zeugen. Auf bislang unbekannte Weise öffnete der Täter den von 18:00 bis 07:00 Uhr in der Bahnhofstraße geparkten Hyundai und nahm mehrere Kleidungsstücke mit. Zur Aufklärung der Tat sucht die Polizei Obernburg auch nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.

Geparkten Mercedes in Erlenbach angefahren und geflüchtet

ERLENBACH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Nach der Arbeit musste eine Mitarbeiterin des Krankenhauses feststellen, dass ihr auf dem Schotterparkplatz unterhalb des öffentlichen Parkplatzes geparkter Mercedes angefahren worden war. Sie hatte ihr Fahrzeug dort am Donnerstag in der Zeit von 08:00 bis 17:00 Uhr geparkt. An dem grauen Mercedes mit Wiesbadener Kennzeichen entstand an der Stoßstange hinten rechts ein Schaden von rund 1.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Obernburg zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.

dc/Polizei Kreis Miltenberg