Schulter ausgekugelt: Unbekannter greift 24-Jährigen in Aschaffenburg an

Am Mittwochabend, gegen 22:25 Uhr, passierte ein junges Pärchen die Breslauer Straße. Hierbei wurde der 24-jährige Mann von einem unbekannten Täter zunächst angesprochen und anschließend auf die Schulter geschlagen. Hierdurch wurde die Schulter des 24-Jährigen ausgekugelt, woraufhin der unbekannte Angreifer flüchtete. Rettungskräfte wurden alarmiert. Sie führten den Verletzten einem Krankenhaus zu. Die 26-jährige Begleiterin wurde nicht angegangen und blieb unverletzt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Unfall auf Fußgängerüberweg

Am Mittwochnachmittag, befuhr eine 83-jährige VW-Fahrerin die Platanenallee von der Hofgartenstraße kommend in Richtung Goldbacher Straße. Hierbei übersah sie einen Fußgänger, der soeben den Zebrastreifen vom Schöntal kommend querte. Es kam zur Berührung des rechten Außenspiegels und des 63-jährigen Fußgängers, der daraufhin zu Boden fiel. Offensichtliche Verletzungen trug der Mann nicht von dem Zusammenstoß. Ein Krankenwagen verbrachte ihn jedoch aufgrund von Schmerzen vorsorglich in ein Krankenhaus. Sachschaden blieb aus.

Unfallverursacher gesucht - Hinterlassener Zettel wird von Regen zerstört

Hösbach. Ein unbekannter Fahrzeugführer verursachte am Dienstag, im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 20 Uhr, einen Parkrempler. Dieser fand auf dem Parkplatz eines Großmarktes in der Siemensstraße statt, wobei ein Pkw Peugeot leicht an der Fahrertür beschädigt wurde. Der Verursacher hinterließ einen Zettel. Dieser war jedoch bis zum Eintreffen des Peugeot-Besitzers aufgrund des Regens unleserlich geworden. Somit blieb der Unfallverursacher bis dato unbekannt. Dem Peugeot-Fahrer entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Fahrzeugführer sowie nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Hinweise können bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 gemeldet werden.

sob/Polizei Aschaffenburg