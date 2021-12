Schulkind in Lohr angefahren - Verursacher flüchtet

Am Mittwoch wurde gegen 7.25 Uhr ein 10-jähriges Schulkind angefahren. Der Junge aus dem Raum Lohr befand sich auf dem Weg zur Schule und wollte hierbei über die Überquerungshilfe in der Bahnhofstraße laufen. Als er sich auf der Überquerungshilfe befand, nahm er Blickkontakt mit einem männlichen Fahrzeugführer auf, welcher den dortigen Kreisverkehr in Richtung Bahnhofsstraße verlassen wollte. Nachdem der Fahrzeugführer zunächst anhielt, überquerte der Junge die Fahrbahn. Noch als er sich auf der Fahrbahn befand, fuhr der Fahrzeugführer an und erfasste den Jungen mit seiner rechten Fahrzeugfront. Der Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter.

Der Junge erlitt durch den Zusammenstoß eine Prellung an seinem rechten Knie. Nach aktuellem Ermittlungsstand handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen dunklen beziehungsweise schwarzen Kleinwagen mit MSP-Zulassung.

Partenstein, Lkr. Main-Spessart: Am Mittwoch kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten in Partenstein. Ein 63-jähriger Fahrzeugführer aus dem Raum Aschaffenburg fuhr mit seinem Auto in Richtung Frammersbach, als ein dunkel gekleideter Fußgänger auf Höhe einer Bushaltestelle die Fahrbahn überqueren wollte. Der 61-jährige Fußgänger aus Partenstein wurde von dem Fahrzeug erfasst und schlug mit seinem Oberköper auf der Motorhaube, sowie der Windschutzscheibe auf. Der Fußgänger wurde schwer verletzt mittels RTW ins Klinikum Main-Spessart gebracht. Der Fahrer des Autos blieb durch den Zusammenstoß unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Die Fahrbahn war während der Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Geparkten Wagen angefahren

Lohr, Lkr. Main-Spessart: Am Mittwoch wurde in der Zeit von 07:45 Uhr, bis 16:10 Uhr, ein blauer Ford Focus C-Max auf dem Mitarbeiterparkplatz des Indramats angefahren. Der 39-jährige Halter aus dem Raum Main-Spessart konnte einen Streifschaden an seiner linken Fahrzeugseite feststellen. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Zum Verursacher liegen bislang keine Hinweise vor.

Lohr-Sendelbach, Lkr. Main-Spessart: Am Samstag, den 27.11.2021, wurde auf einem Spielplatz in der Ostlandstraße ein E-Bike aufgefunden. Da das Mountainbike nicht hinreichend gesichert war, verständige der Finder die hiesige Dienststelle. Da vor Ort kein Eigentümer auf sich aufmerksam machte, wurde das E-Bike in Verwahrung genommen.

