Schulgebäude in Arnstein beschädigt

Dabei entstand ein Schaden in Höhe von ca. 600 Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Sachbeschädigung unter Tel.: 09353/97410.

Fahrrad in Retzbach entwendet

Am Freitag, 24.04.2020 wurde zwischen 09:00 Uhr und 21:50 Uhr am Bahnhof in Retzbach ein an einem Fahrradständer angeschlossenes Fahrrad entwendet. Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Diebstahl des graue Herren Trekkingrades Marke Riverside unter Tel. 09353/97410.

Geldbörse aus Einkaufswagen in Retzbach geklaut



Der Geldbeutel einer 71-jährigen Kundin eines Einkaufsmarktes Am Güßgraben in Zellingen wurde am Freitag zwischen 15:00 und 15:30 Uhr aus ihrer an einem Einkaufswagen hängenden Handtasche entwendet. Bis die Dame den Diebstahl meldete hatten die Täter bereits an einem Geldautomaten mit der in dem Geldbeutel gefundenen EC-Karte und der passenden, ebenfalls im Geldbeutel aufbewahrten, PIN Bargeld an einem Geldautomaten in Zellingen abgehoben.

Vorfahrt missachtet: Unfall in Karlstadt



Zu einer Fahrzeugberührung kam es am Freitag gegen 15:00 Uhr in Karlstadt an der Kreuzung Laudenbacher Weg/Ringstraße. Ein 84-jähriger Autofahrer, der dort von der Ringstraße kommend nach links auf die Obere Torstraße abbiegen wollte, streifte den Anhänger an einem Pkw eines 62-jährigen Mannes, der ihm aus dem Laudenbacher Weg entgegenkam und die Kreuzung geradesaus überqueren wollte. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1200 Euro.

Brand in Retzbach

In einem Gartengrundstück in der Oberdorfstraße in Retzbach gerieten am Freitag gegen 18:00 Uhr dort gelagerte Bretter in Brand. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Retzbach, welche mit 21 Helfern vor Ort war, abgelöscht. Da das Feuer schnell gelöscht wurde ist kein nennenswerter Sachschaden entstanden.

Ölspur auf Fahrbahn bei Mühlbach



Jeweils 10 Helfer der Freiwilligen Feuerwehren aus Mühlbach und Karlburg mussten am Freitag gegen 19:30 Uhr ausrücken um eine Ölspur, welche durch einen techn. Defekt eines Traktors verursacht wurde, zu beseitigen. Der Traktor zog auf der Karlburger Straße, bereits ca. 500 Meter vor Mühlbach beginnend, bis zum Ortsausgang Mühlbach in Richtung Stadelhofen, auf der Fahrbahn eine Ölspur