Schulbus kollidiert in Rechtenbach mit Auto

Eine 59 Jährige VW Fahrerin hatte in Rechtenbach beim Einfahren auf die Hauptstraße einen sich nähernden Schulbus übersehen Trotz Gefahrenbremsung konnte der Fahrer den Bus, der mit elf Personen besetzt war, nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen. Die Fahrbahn in Rechtenbach war für ca. 30 Minuten nur halbseitig befahrbar. Der Verkehr wurde vorübergehend durch die freiwillige Feuerwehr Rechtenbach, welche mit 14 Einsatzkräften vor Ort war geregelt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,00 Euro.

Mit knapp 1,5 Promille auf dem Heimweg von der Arbeit

Lohr a. Main, Landkreis Main-Spessart war ein 46 Jähriger. Der Mann wurde am Ortseingang Lohr durch die Polizei zur allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Nachdem die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bemerkten, führten sie einen Atemalkoholtest beim VW-Fahrer durch. Dieser ergab knapp 1,5 Promille. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Seinen Führerschein wird er abgeben müssen.

dc/Polizei Lohr