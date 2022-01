Schuhe aus Schuhgeschäft in Kleinheubach geklaut: Pärchen flüchtet

Das diebische Duo flüchtete zu Fuß in Richtung Seehecken-Center. Während von der Frau keine Beschreibung vorliegt, konnte der Mann wie folgt beschrieben werden: zwischen 20 und 30 Jahre alt, ca. 170 bis 180 Zentimeter groß und kräftig gebaut. Bekleidet war der Dieb mit einer schwarzen Trainingsjacke mit zwei weißen Streifen an den Ärmeln, schwarzer sportlicher Hose und trug auffällig weiße Sneaker.

Unfallflucht

Miltenberg. In der Ringstraße hat ein Unbekannter in dem Zeitraum von Montag, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, an einem geparkten VW den linken Außenspiegel abgefahren. Der Verursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 200 Euro.

Kabelverteilerschrank angefahren

Faulbach. Am 23.12.2021 ist festgestellt worden, dass ein bisher unbekannter Fahrzeugführer im Weinweg einen Kabelverteilerschrank angefahren hat. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.800 Euro.

VaPi/Polizei Miltenberg