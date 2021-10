Schürfwunde und Hämatome: Fahrradfahrerin prallt in Aschaffenburg mit Auto zusammen

Am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr übersah eine 55-jährige Skoda-Fahrerin beim Linksabbiegen von der Platanenallee in die Deschstraße eine entgegenkommende Fahrradfahrerin. Infolgedessen prallte die 25-jährige Fahrradfahrerin, welche aus der Lindenallee kam, frontal gegen den Pkw, stürzte über die Motorhaube und anschließend zu Boden. Die junge Frau erlitt eine Schürfwunde am Knie und ein Hämatom an der Hand. Zur weiteren Abklärung wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beträgt schätzungsweise 3.500 Euro.

Skoda beschädigt - Unfallverursacher flüchtig

Aschaffenburg-Nilkheim. Ein 44-Jähriger musste am Dienstagmorgen einen frischen Unfallschaden am vorderen Radkasten seines Autos feststellen. Der Fahrzeughalter stellte seinen Skoda am Abend zuvor im Rüsterweg Ecke Tannenweg ab. Der Unfallverursacher ist bislang unbekannt. Der verursachte Schaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Einbruch in Baucontainer

Kleinostheim. Im Zeitraum zwischen Montag (18:00 Uhr) und Dienstag (12:30 Uhr) gelangte ein bislang unbekannter Täter vermutlich mit Hilfe eines Winkelschleifers in einen Baucontainer in der Hambergerstraße. Der Täter entwendete verschiedene Werkzeuge und Baulampen im Wert von schätzungsweise 10.000 Euro.