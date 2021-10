Schülerin in Gemünden beim Einsteigen in Bus angefahren

Die Schülerin befand sich zusammen mit etwa 30 bis 40 Schüler*innen am Busbahnhof der Zustiegs-Insel 3. Ein ankommender Bus wollte die Haltestelle 4 anfahren. Der Busfahrer hörte hierbei ein Schlaggeräusch und sah im Außenspiegel, dass eine Schülerin zwischen dem Hochbord und der Seitenverkleidung des Busses saß. Er hielt daraufhin sofort an. Durch den verständigten Rettungsdienst wurden bei der 11-Jährigen Prellungen und eine Fußverletzung festgestellt. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Da sich im Rahmen der Unfallaufnahme Anhaltspunkte ergaben, dass die Schülerin eventuell von anderen Schülern geschubst worden sei, sucht die Polizei nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Zeugen möchten sich bitte mit der Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410, in Verbindung setzen.

Kellerabteil aufgebrochen

Gemünden. Im Zeitraum von Dienstag- bis Mittwochnachmittag wurde die verschlossene Holzlattentüre eines Kellerabteils eines Anwesens in der Grautalstraße aufgedrückt und Werkzeuge entwendet. Der Beuteschaden wird auf ca. 300,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

lady/ Quelle: Polizei Gemünden