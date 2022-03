Schülerin bei Verkehrsunfall verletzt

Der 58-jährige Fahrer eines Seat Ateca war auf dem Äußeren Ring unterwegs und überfuhr eine Fußgängerampel, obwohl die Ampel für ihn Rot anzeigte. Zu diesem Zeitpunkt überquerte das Mädchen, das Grün hatte, zu Fuß von rechts kommend die Fußgängerfurt, wobei sie von dem Pkw touchiert und nach links abgewiesen wurde.

Die 13-Jährige erlitt eine Platzwunde und Haematome, weshalb sie zur näheren Untersuchung in die Kinderklinik der Uni nach Würzburg eingeliefert wurde. Der Autofahrer stand anschließend unter Schock, blieb ansonsten aber unverletzt. Der Unfallhergang und die für den Autofahrer rote Ampel wurden von neutralen Zeugen beobachtet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Stromverteilerkasten beschädigt, Hinweise gesucht

Kreuzwertheim- Wiebelbach. Beschädigungen an einem Stromverteilerkasten im Käspfad führten zu einem Stromausfall im nahegelegenen Industriegebiet, der von Dienstag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 9 Uhr, dauerte. Der Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro wurde vermutlich durch einen unbekannten Lkw verursacht. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Wildschwein kollidiert mit Auto

Marktheidenfeld. Einen Schaden von rund 2000 Euro verursachte am Mittwoch gegen 5.35 Uhr ein Wildschwein an einem VW Polo. Das Tier kollidierte am Dillberg beim Überqueren der Fahrbahn mit dem Pkw. Anschließend lief die Wildsau weiter. Der Wagen wurde vorne rechts und an der Fahrzeugfront beschädigt.

Polizei Marktheidenfeld/mm