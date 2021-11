Schülerin am Busbahnhof in Gemünden angefahren

Wie bereits berichtet, wurde dabei ein 11-jähriges Mädchen von einem Schulbus erfasst und verletzt. Bei der Unfallaufnahme durch Beamte der Polizeistation Gemünden gab es Hinweise, dass die 11-Jährige von einem Mitschüler geschubst worden sein könnte.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen erhärtete sich dieser Verdacht und ein ebenfalls 11-jähriger Mitschüler konnte ermittelt werden, der die Schülerin zum fraglichen Zeitpunkt herumschubste. Entgegen der ersten Annahmen erlitt die 11-Jährige bei dem Vorfall schwerste Verletzungen und befindet sich derzeit noch in einer Klinik in Würzburg. Die Schülerin musste bereits mehrfach operiert werden und wird auch noch einige Zeit im Krankenhaus verbringen müssen.

Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen wurde die 11-Jährige so seitlich gegen den einfahrenden Schülerbus geschubst, dass ihr Fuß offensichtlich vom linken Vorderreifen am Bus teilweise überrollt wurde.

Die polizeilichen Ermittlungen in diesem Zusammenhang sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Die Polizei steht in diesem Zusammenhang auch in enger Verbindung mit den Schulen, um den Vorfall nach den Ferien auch im Unterricht zu thematisieren und aufzuarbeiten.

Weiterhin bittet die Polizei darum, dass der Vorfall auch im Elternhaus angesprochen wird und sich mögliche Unfallzeugen noch bei der Polizei Gemünden unter der Tel.-Nr. 09351/97410 melden.

Autofahrerin ohne gültige Fahrerlaubnis

Gemünden. Am Dienstagmorgen gegen 09:00 Uhr wurde eine 47-jährige Autofahrerin in der Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte sie lediglich eine ausländische Fahrerlaubnis vorweisen. Da die Dame jedoch seit knapp zwei Jahren einen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ist diese Fahrerlaubnis nicht mehr gültig.

Sowohl die Fahrerin als auch der Fahrzeughalter müssen sich nun strafrechtlich verantworten.

Katze überfahren

Gemünden. Am Dienstagmorgen gegen 05:35 Uhr befuhr eine 32-jährige Autofahrerin die B 26. Auf Höhe von Langenprozelten erfasste sie eine Katze, welche hierbei getötet wurde. Am Pkw Toyota entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Lkw-Fahrer war zu schnell

Gemünden. Am Dienstag gegen 09:25 Uhr wurde auf der B 27 der Fahrer eines Sattelzuges zu einer Verkehrskontrolle angehalten.

Hierbei wurde festgestellt, dass er die erlaubte Geschwindigkeit von 60 km/h deutlich überschritten hatte. Da der 43-jährige Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe der Geldbuße erhoben.

Baustellenlampe beschädigt

Burgsinn. Im Zeitraum vom 01./02.11.2021 wurde in der Friedhofstraße eine Baustellenlampe beschädigt. Bislang unbekannte Täter zerschlugen das gelbe Plastikteil der Lampe. Der Sachschaden wird auf ca. 50,- Euro geschätzt.

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

lady/ Quelle: Polizei Gemünden