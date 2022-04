Schüler wird bei zweiten Diebstahl am gleichen Tag erwischt

Ein Diebstahl ereignete sich um 15 Uhr herum. Zu diesem Zeitpunkt wurde ein 15-jähriger Schüler beobachtet als er etwas zu Essen einsteckte. Er verließ den Markt ohne zu bezahlen. Dem Marktpersonal gelang es jedoch nicht den Schüler nach dem Kassenbereich anzusprechen, weil er zu schnell in der Menschenmenge verschwand. Anders lief es jedoch ca. eineinhalb Stunden nach der ersten Tat. Da war der Schüler wieder im Markt. Er steckte diesmal eine Getränkedose und Kaugummis ein. Diesmal konnte er jedoch nach der Kassenzone angehalten werden. Er wurde anschließend der Polizei übergeben. Das Diebesgut hatte einen Wert von 6,28€.

Etwas anders, auch wieder ungewöhnlich, verhielt es sich dann kurz nach 19 Uhr. Da wurde ein 33-jähriger Mann beobachtet wie er sich am Preisschild einer Ware zu schaffen machte. Als er andere Waren an der Kasse bezahlt hatte, wurde er vom Personal angesprochen. Bei der anschließenden Überprüfung wurde festgestellt, dass der Mann die Ware in seinem Rucksack hatte. Sie war nicht über die Kasse gegangen. Er wollte sich dadurch 27,22€ sparen. Auch in diesem Fall wurde die Polizei verständigt.

Den Schüler und den Mann erwartet jeweils eine Strafanzeige.

Am Dienstag, 12.04.2022, kurz nach 13.00 Uhr, kam es am Parkplatz am Friedhof Lohr zu einer Unfallflucht. Drei dort eingesetzte Gärtner konnten beobachten wie eine ältere Frau mit ihrem Pkw rangierte. Hierbei stieß sie an das Heck eines geparkten anderen Pkws. Sie bemerkte den Anstoß anscheinend nicht und fuhr ohne weitere Veranlassung davon. Als die Fahrzeugführerin des geparkten Pkws zu ihrem Fahrzeug zurückkam, wurde sie von den Gärtnern angesprochen und auf den Schaden hingewiesen. Mit dem Kennzeichen des verursachenden flüchtigen Fahrzeugs kam die Geschädigte auf die Polizeidienststelle. Die Fahrerin des flüchtigen Fahrzeugs konnte Zuhause angetroffen werden. Ihr eigener Pkw war minimal beschädigt. Sie gab an, den Anstoß nicht bemerkt zu haben. Wie hoch die jeweiligen Schäden genau sind kann noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungen werden wegen Unfallflucht geführt.

Mainufer Sendelbach und Skaterplatz kontrolliert

Mit zusätzlichen Polizeikräften wurden am Dienstag, 12.04.2022, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr, verstärkt das Sendelbacher Mainufer und der Skaterplatz am Freibad kontrolliert. Nachdem das anhaltende schöne Wetter gerade und insbesondere während der Ferienzeit die jungen Menschen ins Freie treibt, waren verstärkte Kontrollen an den Örtlichkeiten angezeigt. Die im Bereich des Sendelbacher Mainufers angetroffenen Jugendgruppen wurden darauf hingewiesen, keine Abfälle zu hinterlassen und sich anständig zu verhalten. Am Sakterplatz bedurfte es noch des Hinweises, dass dort das Mitführen, die Abgabe und der Verzehr von alkoholischen Getränken laut städtischer Satzung verboten sind. Bislang verlief alles in geordneten Bahnen, so dass es keiner weiteren Maßnahmen bedurfte. Die Polizei wird die Bereiche in jedem Fall im Blick behalten.