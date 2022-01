Schüler während Sportunterricht in Damm bestohlen

Ein Pauschenpferd steht in der Sporthalle einer Grundschule. Der Deutsche Lehrerverband hat sich gegen Veränderungen am Sportunterricht ausgesprochen.

Unter anderem wurden den Opfern im Alter zwischen 14 und 15 Jahren Kleidungsstücke, Kopfhörer und Mobiltelefone gestohlen. Der gesamte Beuteschaden beträgt fast 600 Euro. Möglicherweise ist der Täter durch ein geöffnetes Fenster in die Umkleide eingestiegen.

Auto und Fahrradfahrer stoßen in Schweinheim zusammen

Am Donnerstagabend ist ein 44-jähriger Fahrradfahrer in der Schweinheimer Rotwasserstraße mit einem BMW zusammengestoßen. Der BMW-Fahrer wollte gerade aus einer Einfahrt fahren und hatte den Fahrradfahrer nicht wahrgenommen. Die Sicht der 35-jährigen Autofahrers wurde durch zwei am Straßenrand geparkte Autos eingeschränkt, sodass er bei Dunkelheit den Fahrradfahrer nicht sah. Der 44-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte seitlich gegen das Fahrzeug. An der Unfallstelle wurde der gestürzte Radfahrer durch den Rettungsdienst und Notarzt behandelt. Mit dem Verdacht einer Oberschenkelfraktur und Schürfwunden an den Händen wurde er anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 600 Euro geschätzt.

Drogen im Straßenverkehr

Aschaffenburg. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle zog die Polizei am Donnerstag gegen 11 Uhr einen 25-jährigen BMW-Fahrer in der Großostheimer Straße aus dem Verkehr. Während der Kontrolle zeigte der Autofahrer drogentypische Auffälligkeiten. Ein Urinschnelltest reagierte zudem positiv auf den Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC). In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, um kurz nach Mitternacht, wurde außerdem ein 30-jähriger Ford-Fahrer in der Hanauer Straße angehalten. Auch bei diesem zeigte der Drogenschnelltest ein positives Ergebnis auf THC. Für beide Verkehrsteilnehmer war die Fahrt damit beendet. Gegen sie wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

