Nach ersten Erkenntnissen soll es zwischen einem 13-jährigen Jungen und einem gleichaltrigen Mädchen zunächst zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein. Im Zuge des Gerangels soll der Junge das Mädchen mit einem Messer verletzt haben. Das Mädchen erlitt hierbei Schnittverletzungen am Bein und wurde nach jetzigem Kenntnisstand mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe sind bislang noch unklar. Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung hat die Polizei in Dieburg ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Pressemitteilung des PP Südhessen / grr