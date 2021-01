Schreck über Radarmessung führt zu Unfall in Klingenberg

Er war mit seinem Audi am Freitag um 15.55 Uhr auf der B 469 in Richtung Miltenberg unterwegs. Am Ausbauende erblickte er die Messstelle und prallte anschließend rechts und links der Fahrbahn gegen die Leitplanke. Nach dem Unfall gab er Gas und verdrückte sich von der Unfallstelle. Vom Messpersonal war allerdings das Kennzeichen bereits abgelesen worden. Der Fahrer wurde kurz nach dem Unfall bereits zu Hause mit seinem beschädigten Fahrzeug angetroffen. Er hat sich nun eine Anzeige wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingehandelt. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Seine an der Messstelle gefahrene Geschwindigkeit war nicht beanstandet worden, da er sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten hatte.

Beim Ausparken Fußgänger übersehen

Sulzbach. Ein Fußgänger wurde am Freitag beim Kontakt mit einem Pkw leicht verletzt. Der Fahrer eines Isuzu wollte um 10.55 Uhr in der Bahnhofstraße ausparken. Dabei hatte er einen Fußgänger übersehen und stieß mit seinem Fahrzeug an das Knie des 97jährigen. Dieser trug lediglich leichte Hautabschürfungen davon.