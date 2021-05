Schon wieder Unfall auf der B26 zwischen Laufach und Lohr

Der junge Mann befuhr mit seiner Suzuki die Bundesstraße von Lohr in Richtung Laufach, als er gegen 14 Uhr in der Schräglage mit der Fußraste die Fahrbahn touchierte und hierdurch zu Fall kam. Bei dem Sturz zog sich der Fahrer leichtere Verletzungen zu. An der Suzuki entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Erst wenige Tage zuvor, am Pfingstmontag, gab es auf der B 26 zwischen Laufach und Lohr einen Motorrad-Unfall, bei dem ein Mann verletzt wurde.