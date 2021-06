Schon wieder Motorrad-Unfall auf der B 26 bei Laufach

Gegen 11.30 Uhr war der junge Mann mit seiner Honda auf der B26 von der Kreuzung Siebenwege kommend in Richtung Laufach unterwegs. In der Erstkurve kam er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Grünstreifen und fuhr etwa fünf Meter die Böschung hinauf, bevor er stürzte. Der Fahrer selbst landete an der Böschung. Zwei zufällig in der Nähe befindliche Motorrad-Einsatzkräfte des Roten Kreuzes waren schnell vor Ort und kümmerten sich um den Verletzten. Dabei wurden sie bis zum Eintreffen von Rettungsdienst und Notarzt von den First Respondern der Laufacher Feuerwehr unterstützt. Ein Notarzt, der zufällig privat mit dem Rad unterwegs war, kümmerte sich ebenfalls um den jungen Mann. Nach der Erstversorgung wurde der 17-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Kraftrad wurde von der Feuerwehr geborgen. Die B26 war zunächst kurzzeitig voll gesperrt, dann halbseitig.

Auf der Strecke zwischen Laufach-Hain und Siebenwege ereigneten sich in diesem Jahr bereits mehrere Motorrad-Unfälle.

mkl/Ralf Hettler