Schöllkrippen: Unter Alkoholeinfluss randaliert  Polizei sucht Zeugen

Aus der Aschaffenburger Straße erreichte die Polizei am Donnerstagabend die Mitteilung über eine randalierende Person. Einer Streifenbesatzung gelang es, den 38-Jährigen widerstandslos festzunehmen. Nachdem er möglicherweise auf seinem Weg Sachschäden verursacht haben könnte, bitte die Alzenauer Polizei um entsprechende Mitteilungen.

Gegen 20.40 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei. Er war auf einen offensichtlich alkoholisierten Mann aufmerksam geworden, der die Aschaffenburger Straße entlang lief und dabei herumschrie. Der weiteren Akustik zufolge wurden auch Sachschäden verursacht.

Eine Streife der Alzenauer Polizei war rasch vor Ort. Der 38-jährige Landkreisbewohner war erkennbar verwirrt und bedrohte die Beamten u.a. mit zwei Bierflaschen. Die Ordnungshüter konnten den bereits Polizeibekannten nach Zureden widerstandslos in Gewahrsam nehmen. Im Anschluss wurde er in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert.

Die Polizei hat in der Nacht und nochmals am Freitagvormittag die Aschaffenburger Straße hinsichtlich möglicher Sachschäden, z.B. an geparkten Pkw, überprüft, allerdings keine Feststellungen machen können. Sollten Schäden vorhanden sein, werden Anwohner gebeten, sich unter Tel. 06023/9440 zu melden.