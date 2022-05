Schöllkrippen: Treffpunkt Fahrbahnmitte - seltener Unfall

Die beiden Fahrzeugführer rangierten rückwärts aus ihren Einfahrten, bis es schließlich auf der Fahrbahn zum leichten Zusammenstoß an den hinteren Stoßstangen kam. Dabei entstanden augenscheinlich lediglich geringe Sachschäden. Aus diesem Grund kamen beide Beteiligte mit einer mündlichen Verwarnung davon.



Unfall beim Vorbeifahren

Alzenau. Ein Unfall aufgrund zu geringen Seitenabstands ereignete sich am Samstagmittag in der Wingertstraße. Hier touchierte der Fahrer eines Kleintransporters den ordnungsgemäß abgestellten Pkw einer Anwohnerin. An beiden Fahrzeugen entstanden kleinere Lackschäden.



Fehler beim Rangieren

Alzenau. Beim Ausfahren aus einer Parkfläche übersah der 50-jährige Fahrer eines Fords das bereits hinter ihm stehende Fahrzeug. Deshalb stieß er mit der Stoßstange hinten an die Fahrzeugrückseite des Toyota. An diesem entstanden dadurch Kratzer an der Stoßstange. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 500 Euro belaufen.





Unfall verursacht - richtig verhalten

Alzenau. Einen Verkehrsunfall verursachte die 20 Jahre alte Fahrerin eines Seat beim Einparkversuch in eine markierte Parkfläche. Hier fuhr sie zu eng in die

Parklücke, sodass sie im hinteren Bereich der Beifahrerseite am bereits rechts neben ihr parkenden Mercedes hängen blieb. Da der Fahrer des geschädigten Fahrzeugs nach einer Wartezeit immer noch nicht zu seinem Fahrzeug zurückgekehrt war, verständigte die junge Verursacherin richtigerweise die Polizeiinspektion Alzenau. Diese konnte den in der Nähe wohnenden Fahrzeughalter erreichen und so eine ordnungsgemäße Unfallaufnahme gewährleisten.

Beim Anfahren Fahrzeug übersehen

Mömbris. Ein 78-Jähriger Fahrzeugführer übersah beim Einfahren in den Fließverkehr den dort befindlichen Toyota. Durch den seitlichen Zusammenprall kam es

zu Lack- und Blechschäden an beiden Fahrzeugen. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Alzenau. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein in der Hauptstraße des Alzenauer Ortsteils Hörstein abgestellter Mitsubishi beschädigt. Dabei

entstand ein Lackschaden vorne links in Höhe von ca. 2.000,- Euro. Der Unfallverursacher suchte scheinbar ohne seine Daten zu hinterlassen schnell das Weite. Aus diesem Grund bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.





Haschisch in der Tasche

Mömbris-Niedersteinbach. Etwas zu offenkundig ging ein 17 Jahre alter Jugendlicher in der Bahn mit seinem Rauschgift um. Als er beim Portionieren

seines Betäubungsmittels von Bahninsassen angesprochen wurde, ergriff er an der Haltestelle in Niedersteinbach Hals über Kopf fußläufig die Flucht. Bei einer Fahndung im Nahbereich konnte eine Streife der Polizeiinspektion Alzenau den Flüchtigen auf dem Radweg Richtung Alzenau feststellen und einer Personenkontrolle unterziehen. Dabei wurde die geringe Menge Haschisch in einer Umhängetasche aufgefunden und sichergestellt. Der junge Mann muss sich nun einer Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz stellen.

mkl/Polizei Alzenau