Schöllkrippen: Reh von zwei Autos erfasst

Gegen 0.30 Uhr fuhr eine 19-jährige VW-Fahrerin von Schöllkrippen in Richtung Blankenbach. Kurz vor der Einmündung nach Sommerkahl kollidierte sie mit einem Reh. Das Tier wurde bei dem Zusammenstoß auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer, der in entgegengesetzter Richtung fuhr, es noch erfasste. Das Reh war tot, der VW wurde an der Fahrzeugfront beschädigt (3.000 Euro). Ob der Mercedes beschädigt wurde, steht nicht eindeutig fest.

Unfallflucht- Spiegelberührung im Gegenverkehr

Geiselbach. Am Mittwoch um 15.15 Uhr kam es auf der Kreisstraße zwischen Geiselbach und Omersbach zu einer Unfallflucht. Die Fahrzeugspiegel einer 54-jährigen BMW-Fahrerin eines entgegenkommenden Fahrzeug berührten sich, wobei der linker Außenspiegel der Frau zu Bruch ging. E entstand ein Schaden von 200 Euro. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs fuhr allerdings weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Giftiger Stechapfel auf Kuhweide

Schöllkrippen. Im Laufe des Donnerstagvormittags legte ein Unbekannter den Teil eines giftigen Stechapfels auf eine Kuhweide im verlängerten Rohrgrundweg. Ziel war es offenbar die dort stehenden Tiere zu schädigen. Da die Eigentümerin des Grundstücks den Apfel rechtzeitig entdeckte und entfernte, kamen die Tiere nicht zu scgaden

Geldbörsendieb schnell ermittelt

Mömbris-Niedersteinbach. Am Donnerstagabend hat ein Mann in einer Gaaststätte in der Alzenauer Straße eine Geldbörse gestohlen. Der Täter konnte noch am gleichen Abend ermittelt werden. Gegen 21 Uhr hatte eine 46-jährige Frau ihre Handtasche in einem Nebenraum abgestellt. In dem Raum war außerdem noch ein Stammgast. In einem günstigen Moment nahm der 45-jährige Mann die Geldbörse aus der Handtasche und verschwand. Eine Streife der Alzenauer Polizei konnte ihn kurze Zeit später vor seiner Wohnung antreffen. Auf Vorhalt räumte er den Diebstahl ein. Das fehlende Bargeld in Höhe von 100 Euro wurde gefunden und der Geschädigten wieder übergeben.

Wer sachdienliche Hinweise zu den begangenen Straftaten geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Tel-Nr. 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.