Schöllkrippen: Jugendliche klauen Alkohol aus Lebensmittelmarkt

Nachdem sie den Kassenbereich verließen, ohne zu bezahlen, wurden sie angesprochen und ergriffen daraufhin die Flucht. Nach Hinweisen auf einen, der beiden Ladendiebe, werden weitere Ermittlungen aufgenommen.





Parkrempler auf Baumarktplatz

Alzenau. Gegen 13.20 Uhr stießen beim Parken auf einem Parkplatz in der Daimlerstraße ein Mercedes und ein VW zusammen. Der Schaden wird auf 3500 Euro geschätzt.





Abdeckungen der Nebelscheinwerfer von Auto entwendet

Alzenau-Wasserlos. In der Zeit von 15.30 Uhr bis 17.15 Uhr wurden an einem schwarzen Audi beide Abdeckungen der Nebelscheinwerfer entwendet. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Bezirksstraße abgestellt. Der Schaden wird auf circa 70 Euro geschätzt.

VW Golf zerkratzt

Alzenau. Am Samstag in der Zeit von 16.35 Uhr bis 17.20 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter einen grauen VW Golf. Der Besitzer hatte ihn in der Straße Wasserloser Straße auf Höhe der Hausnummer 3 abgestellt. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er Kratzer an rechten Fahrzeugseite. Dieser wurde mutwillig mit einem spitzen Gegenstand verursacht. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

mkl/Polizei Unterfranken