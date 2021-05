Schöllkrippen: Golf-Fahrer betrunken und ohne Führerschein

Das Fahrzeug konnte durch die eingesetzten Streifen an der Halteradresse angetroffen werden. Dank der durch die Zeugen abgegebenen treffenden Personenbeschreibung konnte der Fahrzeughalter als Fahrzeugführer identifiziert werden. Der Fahrzeughalter, welcher mit fast 2 Promille massiv alkoholisiert war und der zudem auch keine Fahrerlaubnis besitzt, musste sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwarten jetzt Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Geparkten Wagen beschädigt und geflüchtet

Alzenau. Am Samstagvormittag, gegen 11.25 Uhr wurde ein in der Borsigstraße in Alzenau geparkter weißer Mercedes durch einen roten Opel angefahren. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Obwohl die Beifahrerin des Opels ausstieg und sich den Schaden ansah, kam der Unfallverursacher in der Folge nicht seinen Pflichten nach sondern entfernte sich mit seiner Beifahrerin von der Unfallstelle. Aufmerksame Zeugen konnten den Unfall beobachten und das Kennzeichen notieren. In der Folge konnte durch die Polizeibeamten ein 81-jähriger Mann aus Mömbris als Unfallverursacher ermittelt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu den begangenen Straftaten geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Tel-Nr. 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

mkl/Polizei Lohr