Schöllkrippen: Fahrradfahrerin gegen Laster

Am Mittwoch, gegen 14.30 Uhr, ereignete sich in Schöllkrippen, Vormwalder Straße, ein Verkehrsunfall zwischen einer 60-jährigen Fahrradfahrerin und einem Laster. Die Radfahrerin verletzte sich schwer und musste im Klinikum Wasserlos mit einem Armbruch operiert werden. Derzeit ist Unfallhergang nicht klar. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter der 06023/944-0 zu melden.





Beim Ausparken parkenden Laster angefahren

Karlstein-Dettingen. Am Mittwoch, gegen 14.50 Uhr, wollte eine 73-jährige Karlsteinerin mit ihrem Polo rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt ausparken. Hierbei übersah sie den hinter ihr parkenden Laster. Am Auto entstand an der Heckklappe ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Der Schaden an dem Lkw war gering.





Vorfahrt missachtet

Mömbris-Schimborn. Am Mittwoch, gegen 8.50 Uhr, wollte eine 53-jährige Mömbriserin mit ihrem Renault aus der Kirchwieschen auf die Kahlgrundstraße einbiegen. Hierbei übersah sie einen 39-jährigen Wormser, der mit seinem Mazda auf der vorfahrtsberechtigen Kahlgrundstraße fuhr. Hierbei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Bei beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Ferner wurde eine angrenzende Gartenmauer beschädigt. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Der Wormser wurde bei dem Unfall leicht verletzt, konnte sich aber selbständig in ärztliche Behandlung begeben.

xere/Polizei Alzenau