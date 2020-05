Schöllkrippen: Beim Ausparken getroffen

Eine 67-jährige Frau wollte am Donnerstagmittag gegen 11.40 Uhr mit ihrem Auto aus dem Parkplatz eines Supermarktes in der Industriestraße rückwärts ausparken. Zeitgleich parkte eine 56-jährige BMW-Fahrerin ebenfalls rückwärts aus. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei an den Fahrzeughecks der Autos ein Gesamtschaden von etwa 600 EUR entstand.

Radfahrer kollidiert beim Überholen mit Auto

Wiesen: Ein 55-jähriger Mann fuhr am Freitagabend gegen 17.40 Uhr befuhr mit seinem VW und Anhänger auf der Staatsstraße 2305 in Fahrtrichtung Wiesen. An der Abzweigung zur Kapellenstraße wollte dieser nach links abbiegen. Hinter ihm fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 37-jähriger Fahrradfahrer, welcher das Gespann rechts überholen wollte. Da der VW-Fahrer vor dem Abbiegevorgang noch leicht nach rechts ausscheren musste, kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer, der dadurch zu Fall kam. Der Radfahrer wurde durch den Sturz an der linken Schulter verletzt und mit Verdacht auf Schlüsselbeinbruch ins Klinikum Gelnhausen gebracht. Das Fahrrad wurde leicht beschädigt.

Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Alzenau-Albstadt: Eine Unfallflucht wurde der Polizei Alzenau am Donnerstagabend mitgeteilt. In der Birkenhainer Straße wurde demnach ein geparkter BMW von einem weißen Transporter beim rückwärts Ausparken beschädigt. Der hierdurch entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 250 EUR. Da die Geschädigte das Kennzeichen des unfallverursachenden Fahrzeugs ablesen konnte, dürfte der Unfallfahrer zu ermitteln sein.

Aufgrund tiefstehender Sonne Rollerfahrer übersehen

Alzenau-Hörstein: Zu einem Unfall mit einem verletzten Rollerfahrer kam es am Donnerstagabend um 19.45 Uhr in der Gerichtsplatzstraße, als ein 55-jähriger Audi-Fahrer von Hörstein kommend nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte. Aufgrund tiefstehender Sonne übersah er hierbei einen 27-jährigen Rollerfahrer, der die Gerichtsplatzstraße in entgegengesetzte Richtung befuhr. Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden von insgesamt 2000 EUR verursacht wurde. Der Rollerfahrer kam mit Beinverletzungen zur ambulanten Behandlung ins Klinikum Aschaffenburg.

Betriebsunfall an Sägemaschine

Schöllkrippen: Leicht verletzt wurde am Donnerstag gegen 08.00 Uhr ein 22-jähriger Mann bei einem Betriebsunfall in der Industriestraße. Vermutlich aufgrund fehlerhafter Bedienung der Steuerungseinheit an einer Sägemaschine wurde der Arbeiter zwischen der Maschine und einer Holzplatte eingeklemmt, wodurch er mehrere Schürfwunden erlitt. Er wurde ins Klinikum Gelnhausen zur weiteren Behandlung gebracht.

stru/Polizei Alzenau