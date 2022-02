Schöllkrippen: Auf Ölspur ins Schleudern geraten

Gegen 17 Uhr fuhr ein 57-jähriger Mann mit einem VW mit Anhänger auf der Staatsstraße 2306 von Schöllkrippen in Richtung Schneppenbach. Auf Höhe der Krombacher Straße kippte auf seinem Anhänger ein ungesicherter Diesel-Hochdruckreiniger um, wodurch der Diesel auf die Straße lief. Da der Fahrer dies nicht bemerkte, fuhr er weiter bis nach Westerngrund und verursachte so eine Dieselspur. Ein 65-jähriger BMW-Fahrer, der kurz hinter dem VW fuhr, kam aufgrund der Dieselspur, Höhe Einmündung Deipertsäcker, ins Schleudern. Er überfuhr eine Verkehrsinsel, beschädigte die Beschilderung und landete schließlich an einer Gabionenwand. Der BMW hatte nach dem Unfall nur noch Schrottwert, er musste abgeschleppt werden. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Die Ölspur wurde durch die Feuerwehren aus Schöllkrippen und Westerngrund abgebunden.

Fehler beim Rangieren

Alzenau. Eine 68-jährige Pkw-Fahrerin rangierte am Donnerstagnachmittag um 14.30 Uhr auf dem Burgparkplatz. Dabei übersah sie den Mazda einer 49-jährigen Frau, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Pkw angefahren und geflüchtet

Mömbris. Am Donnerstag zwischen 10.00 und 10.30 Uhr wurde in Mömbris ein Toyota von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Toyota war auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes im Klinger abgestellt. Der Verursacher hinterließ einen Schaden auf der rechten Seite (2.000 Euro).

