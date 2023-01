Schockanrufer verbreiten Schrecken in Aschaffenburg

Nach Verkehrsunfällen, auch mit tödlichem Ausgang, ist es nicht üblich, dass eine Kaution hinterlegt werden muss oder der Beschuldigte automatisch in Haft genommen wird.



Auf Anfrage unseres Medienhauses erklärt Marco Schmitt, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg: »Grundsätzlich ist jeweils im Einzelfall zu prüfen, ob bei einem Verkehrsunfall, durch den ein Mensch ums Leben kam, die Voraussetzungen eines Haftbefehls vorliegen. In der Regel liegt bei tödlichen Verkehrsunfällen kein Haftgrund der Fluchtgefahr vor, insbesondere wenn der Beschuldigte einen festen Wohnsitz innerhalb des Bundesgebietes oder innerhalb der EU hat.«



Daher gilt bei solchen Schockanrufen:

o Legen Sie auf. Wählen Sie selbst die Notrufnummer 110 und fragen bei der Polizei nach, ob tatsächlich Verwandte in Not sind.

o Die Polizei weist Sie niemals an, Geld oder Schmuck an Abholer zu übergeben!

o Übergeben Sie keine Geldbeträge an Fremde! Die Polizei holt bei Ihnen keine Wertsachen ab, um sie in Verwahrung zu nehmen!

o Bei der echten Polizei erscheint niemals die 110!