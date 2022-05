Schockanruf in Maintal: Wer kennt Betrüger mit den nach hinten gegelten Haaren?

Die hochbetagten Eheleute hatten laut Polizei am Nachmittag in "Schock-Manier" einen Anruf erhalten, indem eine weibliche Stimme, die sich als Gerichtsmitarbeiterin ausgab, davon berichtete, dass die Tochter des Paares einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht habe und nun die Zahlung einer Kaution zur Freilassung der Tochter nötig sei. Indem sie ihre Opfer geschickt am Telefon hielten und Anweisungen gaben, dass Geld in der Gänsseestraße einem Abholer auszuhändigen, stand eine Übergabe des Geldes kurz bevor. Wäre da nicht der aufmerksame Maintaler gewesen, der auf der Straße unterwegs war, das böse Treiben offenbar durchschaute und den Abholer kurzerhand wegschickte. Letzterer war etwa 1,75 Meter groß, schlank und trug eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung. Zudem hatte er auffällig nach hinten bis zum Nacken gegelte Haare. Weitere Hinweise zu dem Unbekannten nehmen die Kripo-Ermittler unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Die Polizei rät daher insbesondere:

Seien Sie misstrauisch, wenn ein unbekannter Anrufer Sie mit einem beunruhigenden Sachverhalt - wie etwa dem Unfall eines Angehörigen - konfrontiert und Geld von Ihnen fordert.

Hinterfragen Sie die Richtigkeit der Angaben und nehmen Sie umgehend selbst Kontakt mit Ihren Angehörigen auf.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Informieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei.

Mercedes schert aus - Auto prallt in Leitplanke

Maintal. Ein Audi prallte am Freitagmittag auf der Autobahn 66 in die Leitplanken, weil der Fahrer einem schwarzen Mercedes ausweichen musste. Gegen 13.40 Uhr befuhr der 46 Jahre alte A6-Lenker die Autobahn in Richtung Frankfurt. Zwischen den Anschlussstellen Maintal-Bischofsheim und Frankfurt Bergen-Enkheim wechselte der Mann aus Gelnhausen von der mittleren auf die linke Spur, um den vor ihm fahrenden Mercedes zu überholen. Dieser wechselte allerdings ebenfalls auf die linke Spur, obwohl er keine weiteren Fahrzeuge vor sich hatte. Der 46-Jährige musste stark abbremsen, verlor schließlich auch aufgrund des starken Regens die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit der Leitplanke. Der Verursacher fuhr jedoch weiter, ohne sich um den Schaden von über 40.000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei der Polizeiautobahnstation Langenselbold zu melden.

Polizei Südosthessen/kick