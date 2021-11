Schockanruf in Hanau enttarnt: Mann wittert Betrugsmasche in letzter Sekunde

Um der Forderung noch mehr Authentizität zu verleihen, sprach eine weitere weibliche Stimme weinerlich kurz "Papa" und "Unfall" ins Telefon. Den Betrag sollte er bei der "Gerichtskasse" in die Eugen-Kaiser-Straße abgeben. Der Alzenauer, dessen Tochter tatsächlich im Urlaub außerhalb Deutschlands war, hatte zunächst offenbar keine Zweifel daran, besorgte das Geld und fuhr daraufhin nach Hanau. Dort sollte er im Wagen warten, bis eine "Gerichtsmitarbeiterin" das Geld abholt. Noch während des Wartens erhielt er einen weiteren Anruf von einem angeblichen Staatsanwalt aus Italien, um das weitere Vorgehen abzusprechen. Da sich seine Tochter jedoch nicht in Italien aufhielt, wurde der Alzenauer in dem Moment stutzig und beendete das Telefonat mit dem angeblichen Juristen. Gut für ihn, denn eine Geldübergabe stand höchstwahrscheinlich kurz bevor.

Die Polizei rät daher erneut:

- Betroffene selbst sollten sich in solchen Fällen durch einen Rückruf bei ihren Verwandten und Bekannten nach der vorgegebenen Notlage erkundigen

- Bei Geldforderungen: Nicht in ein Gespräch verwickeln lassen und das Telefonat umgehend beenden

- Niemals Geld an unbekannte Personen übergeben oder zur Abholung deponieren

- Im Zweifel direkt die Polizei unter -110 verständigen

Polizei bittet um Hinweise nach Unfallflucht

Hanau. Die Polizei bittet um Hinweise zu einem bislang unbekannten Fahrer, der am Donnerstagvormittag in der Straße "Am Frankfurter Tor " einen Unfall verursachte, bei dem eine 41 Jahre alte Frau aus Hanau leicht verletzt wurde und der Autofahrer anschließend flüchtete. Nach ersten Erkenntnissen befuhr gegen 10.40 Uhr der Unbekannte mit seinem schwarzen Auto (eventuell ein Fiat) die Krämerstraße. Als der Fahrer nach rechts auf die Straße "Am Frankfurter Tor" einbog, stieß er mit einem weißen VW Up zusammen. Der Fahrer hielt zunächst kurz an, fuhr dann jedoch zügig weiter und bog nach links in die Sternstraße (in Richtung Nussallee) ab. Der schwarze Wagen müsste nach Angaben der Polizei im Frontbereich beschädigt sein. Die VW-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Der entstandene Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Unfallfluchtermittler bitten nun insbesondere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Hanau/Großauheim. Autodiebe stahlen in der Nacht zum Donnerstag im Ingeborg-Bachmann-Weg einen geparkten BMW. Zwischen 22.30 und 6 Uhr verschwand der weiße BMW X 5, an dem HU-Kennzeichen angebracht waren. Die Kripo bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des SUV unter der Rufnummer 06181 100-123.

Einbruch in Einfamilienhaus

Hanau/Steinheim. Einbrecher erbeuteten am Donnerstag in der Straße "Am Laubersberg" aus einem Einfamilienhaus unter anderem Geld und Schmuck. Die Täter hatten zwischen 17 und 22.40 Uhr die Terrassentür aufgehebelt und anschließend das Domizil durchsucht. Die Kriminalpolizei bittet Anwohner und Passanten, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06181/100-123 zu melden.

