Schnittwunde im Gesicht - Mann in Würzburg bei Streit verletzt

Am frühen Samstagmorgen, gegen 0.35 Uhr, kam es auf der Alten Mainbrücke in Würzburg zu einem Streit zwischen zwei männlichen Personen. Der Hintergrund ist bislang unklar. Im Laufe der Streitigkeit wurde einer der beiden Männer durch eine Glasflasche im Gesicht verletzt. Er musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt und genäht werden. Der bislang unbekannte Kontrahent flüchtete vor dem Eintreffen der Streifenbesatzungen und konnte bislang nicht ermittelt werden.

Beschreibung des Täters: etwa 30 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß, schlank, unbekleideter Oberkörper, kurze, mehrfarbige Hose.

Der genaue Tatablauf ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen in einem Fall der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen, die den Tatablauf oder den Täter beschreiben können, werden gebeten zur Aufklärung der Tat beizutragen.

Räder aus Autoausstellung gestohlen

WÜRZBURG/SANDERAU. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 16.15 Uhr und 06:45 Uhr, wurden an einem Fahrzeug der Mercedes-Benz Niederlassung in der Randersackererstraße in Würzburg, welches auf dem Außengelände des Autohauses abgestellt war, alle vier Alukompletträder entwendet und das Fahrzeug anschließend auf Holzblöcken hinterlassen. Die Räder haben einen Wert von ca. 3800 Euro.

Fahrzeug mit Stein beworfen - Heckscheibe beschädigt

WÜRZBURG/LENGFELD. Am Freitag, gegen 2Uhr, parkte ein Audi-Fahrer den PKW, Audi A6 in schwarz in der Flürleinstraße vor Hausnummer 20 in Würzburg. Als der Fahrer gegen 09:00 Uhr zu seinem PKW zurückkam, stellte er eine Beschädigung an der Heckscheibe des Fahrzeuges fest. Diese wurde augenscheinlich mit einem noch vor Ort aufgefundenen Stein traktiert. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Gruppe von Männern verprügelt 38-Jährigen

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Freitag, gegen 16.10 Uhr, kam es in der Gerberstraße in Würzburg, auf Höhe Hausnummer 19, zu einer Auseinandersetzung zwischen einer männlichen Person und einer Gruppe aus 5-6 Männern. Hierbei kam es nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zu einem Körperverletzungsdelikt, wobei die Gruppe aus 5-6 Männern nach ersten Erkenntnissen gemeinschaftlich und auch mit einem Gegenstand auf den Mann einschlugen.

Eine eintreffende Streifenbesatzung der PI Würzburg-Stadt konnte vor Ort jedoch keine der beteiligten Personen mehr antreffen. Der geschädigte, 38-jährige Mann wurde anschließend im Rahmen der Fahndung im Gesicht blutend angetroffen. Er verweigerte die Zusammenarbeit mit der Polizei und begab sich selbstständig in ein Krankenhaus. Der Mitteiler konnte die Täter lediglich als Männer mit „arabischem Aussehen“ beschreiben.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt nach weiteren Zeugen, welche die Tat oder die Tätergruppierung gesehen haben.

In allen o.g. Fällen bittet die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt um Zeugenhinweise unter Tel. 0931/457-2230 oder persönlich in den Räumlichkeiten der Dienststelle.

Verkehrsgeschehen Nach Kontrollverlust von der Straße abgekommen und Straßenlaterne umgefahren - Fahrereigenschaft unklar

WÜRZBURG/LINDLEINSMÜHLE. Am Freitag, gegen 15:35 Uhr, kam es an der Einmündung Ostpreußenstraße / Schwabenstraße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ersten Ermittlungen nach ein Audi A4 Limousine, Baujahr 2003, in grau mit Würzburger Kennzeichen die Ostpreußenstraße in Richtung Versbacher Straße. An der Einmündung zur Schwabenstraße wollte dieser nach links in diese abbiegen. Im Laufe des Abbiegevorganges verlor der Fahrzeugführer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr auf den angrenzenden Gehweg auf. Hierbei stieß er frontal gegen eine Straßenlaterne.

Zeugen des Unfalles nahmen vor dem Anstoß starkes Reifenquietschen wahr. Im weiteren Verlauf stiegen zwei 23-jährige Männer aus dem Fahrzeug aus. Einer der Männer wurde durch den Aufprall am Kopf verletzt und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden. Die Straßenlaterne musste durch die Stadtwerke entfernt werden. Hier beläuft sich der Schaden auf etwa 4000 Euro.

Im Laufe der Unfallaufnahme ergaben sich Widersprüche zwischen den Angaben der Fahrzeuginsassen und Zeugenaussagen über die Fahrereigenschaft. Weiterhin wurden bei beiden Personen erste Anzeichen auf einen möglichen Einfluss von Betäubungsmitteln wahrgenommen. Neben einer Spurensicherung am Fahrzeug wurden deshalb bei beiden Personen Blutentnahmen vorgenommen. Die Fahrereigenschaft und das Fahrverhalten, welches zum Unfall führte, sind Gegenstand der Unfallermittlungen.

Zeugen, welche das Fahrzeug bereits vor dem Unfall gesehen haben und evtl. Angaben zur Fahrweise und dem Fahrer machen können, werden gebeten die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 zu kontaktieren.

Kollision zwischen Straßenbahn und Auto

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Freitag, gegen 18:00 Uhr, kam es im Bereich der Ausfahrt des Parkplatzes Kongresszentrum, an der Kreuzung Kranenkai / Pleichertorstraße, dortiger Straßenbahngleisbereich, zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn, welche in Richtung Friedensbrücke fuhr und einem PKW Seat, welcher den Parkplatzbereich in Richtung Kranenkai verlassen wollte. Hierbei wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der PKW musste abgeschleppt werden und war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Diese Kreuzung ist durch eine Bedarfsampelanlage geregelt. Der Verkehr aus Richtung Parkplatz wird normalerweise bei der Durchfahrt einer Straßenbahn durch eine rote Lichtzeichenanlage zum Anhalten bestimmt. Der Straßenbahnverkehr erhält über eine spezielle Signalanlage ein Zeichen zur ungehinderten Durchfahrt. In diesem Fall geben jedoch beide Unfallparteien an, kein Haltesignal erhalten zu haben. Dieser Umstand ist Gegenstand der Unfallermittlungen.

Zeugen, welche Angaben zum genauen Unfallsachverhalt, insbesondere zu den Ampelschaltungen zum Unfallzeitpunkt, machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in Verbindung zu setzen.

dc/Meldungen der Polizei Würzburg