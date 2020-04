Schneppenbach: Sechs-Jähriger verletzt sich bei Sturz mit dem Fahrrad

Bei einem Familienausflug am Dienstagnachmittag gegen 17:30 Uhr, verlor ein sechs-jähriger Junge die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte auf den asphaltierten Radweg. Der Junge erlitt Schürfwunden im Gesicht und wurde mit dem Rettungswagen und Notarztbegleitung wegen des Verdachts einer Kopfverletzung ins Klinikum Aschaffenburg gebracht. Er trug einen Schutzhelm, welcher Schlimmeres verhinderte.

Mömbris-Niedersteinbach. Am Mittwoch gegen 00:20 Uhr wurde während einer Verkehrskontrolle in Mömbris, Alzenauer Straße, bei einem 18-jährigen Fahranfänger eine Atemalkoholmenge von 0,17 mg/l festgestellt, was eine Anzeige zur Folge hat.

Handbremse nicht angezogen, Zaun beschädigt

Alzenau-Hörstein. Am Morgen des 14. Aprils, gegen 8:35 Uhr, machte sich in der Hohe Mark-Straße in Alzenau ein Auto selbständig, nachdem die Handbremse vom Fahrzeugführer nicht richtig angezogen wurde. Das Auto rollte über eine Kreuzung und anschließend gegen einen Gartenzaun. Das Auto wurde im Frontbereich

leicht beschädigt. Der Gartenzaun konnte das Auto nicht standhalten und wurde eingedrückt. Schadenshöhe am Zaun betrug ca. 500 Euro.

Lastwagen beschädigte Haus beim Rangieren

Alzenau-Hörstein. In den frühen Morgenstunden des 14. Aprils, gegen 6:30 Uhr, touchierte ein Laster-Fahrer beim Rangieren in der Gartenstraße in Alzenau ein Dach eines Eckhauses. Der Schaden am Dach wurde auf 1000 Euro geschätzt.

