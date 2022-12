Nach Erkenntnissen der Polizei stieg der Täter am Mainradweg in ein dort abgestelltes Fahrzeug.

Ein 20-Jähriger konnte als Tatverdächtiger identifiziert und im benachbarten Hessen durch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) festgenommen werden. Er wurde noch am Samstag am Amtsgericht Aschaffenburg vorgeführt und ist in Haft. Noch am Samstag erfolgte die Festnahme von zwei weiteren Tatbeteiligten. Wie bereits berichtet, hat der zunächst Unbekannte die Bankfiliale in der Aschaffenburger Straße am Donnerstag, gegen 17:10 Uhr, betreten und die Angestellten unter Vorhalten einer Schusswaffe zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Im Anschluss flüchtete der Täter, gegen 17:20 Uhr, mit seiner Tatbeute in Richtung Main und stieg dort in ein Fahrzeug. Eine großangelegte Fahndung der Dienststellen am Bayerischen Untermain und aus dem benachbarten Hessen verlief ergebnislos.

Intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei führen zur ersten Festnahme

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch am Donnerstagabend vor Ort ihre Ermittlungen aufgenommen. Sowohl in der Bank selbst, aber auch im Umfeld des Tatorts und auf dem mutmaßlichen Fluchtweg des Täters wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Durch die akribischen und detaillierten Maßnahmen vor Ort erhofften sich die Kriminalbeamten schnellstmöglich Hinweise auf den flüchtigen Täter zu erhalten.

Main-Echo-Video-Reports zur Tat:

Banküberfall in Kleinostheim

Banküberfall Kleinostheim: Der mögliche Fluchtweg

Noch am Donnerstagabend konnten bereits erste vielversprechende Spuren gesichert werden, die am Freitag schließlich zur Identifizierung eines dringend tatverdächtigen 20-Jährigen geführt haben. In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg und mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Südosthessen konnte der junge Mann schließlich im Main-Kinzig-Kreis lokalisiert werden. Ein hessisches Spezialeinsatzkommando konnte ihn am Freitagabend und damit nur rund 24 Stunden nach der Tat widerstandslos festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung konnte zudem ein Teil der Tatbeute sichergestellt werden. Ebenso wurde das mutmaßliche Fluchtfahrzeug des Mannes in Verwahrung genommen.



Vorführung am Samstag – Tatverdächtiger in Haft

Der 20-Jährige verbrachte die Nacht in der Haftzelle der Aschaffenburger Polizei und wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg noch am Samstag der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht vorgeführt. Diese ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts der schweren räuberischen Erpressung die Untersuchungshaft gegen den Mann an. Er befindet sich nun ein einer Justizvollzugsanstalt.





Weitere Festnahmen im Laufe des Samstags – Haftbefehle erlassen

Im Zuge der weiteren Ermittlungen ergaben sich noch am Samstag Hinweise auf zwei weitere Tatverdächtige, die nach derzeitigen Erkenntnissen sowohl an der Vorbereitung des Banküberfalls, aber auch unmittelbar an der Flucht des 20-jährigen Haupttäters beteiligt waren.

Die beiden in Hessen wohnhaften Männer im Alter von 26 und 28 Jahren konnten noch am Samstag mit Unterstützung der hessischen Polizei an ihren Wohnadressen festgenommen werden. Bei den anschließenden Durchsuchungen konnte ein weiterer Teil der Beute sowie die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt werden.

Die beiden Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Sonntag dem Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Aschaffenburg vorgeführt. Diese ordnete gegen beide Männer die Untersuchungshaft an. Auch sie befinden sich nun in verschiedenen Haftanstalten.

Pressemeldung des PP Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg/rbb/mkl