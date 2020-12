Schneeglatte Straßen: Mehrere Unfälle in Elsenfeld und Eschau

Ursache war in allen Fällen die schneeglatte Fahrbahn. An der Einmundung von der Umgehungsstraße in Richtung Eschau war zunächst ein Pkw in den Graben gerutscht und dort von seinem Nutzer zuruckgelassen worden. Eine Streife der Polizei Obernburg stellte das verlassene Fahrzeug dort fest. Der Hergang konnte kurz darauf geklärt werden. Ein weiterer Unfall ereignete sich in der Erlenbacher Straße. Hier war ein 63-jähriger mit seinem dreirädrigen Kraftrad gegen den Bordstein geraten, woraufhin sein Gefährt umkippte. In Eschau geriet ein Auto-Fahrer auf abschussiger Straße ins Rutschen und stieß gegen ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel. Dadurch wurde das Verkehrszeichen umgeknickt. Insgesamt entstand nur ein geringer Sachschaden in Höhe von rund 2100 Euro.