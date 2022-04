Schneeglätte: Unfall bei Wiesen

Hierbei entstand am Auto ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Den Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld.

Pkw nicht ordnungsgemäß umgemeldet

Mömbris. In der Nacht von Freitag auf Samstag stellte eine Streife der Polizei Alzenau im Rahmen einer Verkehrskontrolle fest, dass der Toyota eines 34-Jährigen, welcher bereits seit mehr als 6 Monaten seinen Hauptwohnsitz in Deutschland hat, noch nicht wie vorgeschrieben umgemeldet wurde. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz.

Ladendieb flüchtet

Karlstein. Am Freitagmittag konnte Personal eines Einkaufsmarktes in der Eichendorffstraße in Karlstein einen Mann beobachten, der mehrere Tabakschachteln aus dem Regal nahm und in seine Jackentasche steckte. Nachdem der Mann den Tabak auch an der Kasse nicht bezahlte, wurde er vom Personal angesprochen. Ein Gespräch war mit dem nicht deutsch sprechenden Mann aufgrund Sprachbarriere kaum möglich. Vor Eintreffen der hinzugerufenen Beamten konnte der Mann sich aus dem Geschäft entfernen, hierbei ließ er sowohl seine bezahlten Einkäufe, als auch den eingesteckten Tabak zurück. Über einen im Laden verbliebenen Begleiter konnte der Mann schließlich ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ihn erwarten jetzt ein Strafverfahren wegen Diebstahls und ein Hausverbot im Einkaufsmarkt.