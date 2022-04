Schneeglätte: Fahrzeuge rutschten in den Graben

Sein BMW wurde hierbei total beschädigt und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Zur Unfallzeit war die Fahrbahn schneeglatt. Am Fahrzeug waren jedoch Sommerreifen angebracht. Den Halter und den Fahrer erwartet jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen nicht witterungsangepasster Bereifung.

Am Freitagabend, gegen 21:30 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 19 von Lohrhaupten kommend in Richtung Bayerische Schanz. Da er Sommerreifen am Pkw montiert hatte, verlor er auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte nach links über die Fahrbahn in den Straßengraben. Der Autofahrer hatte Glück und verfehlte er einen Baumstamm nur ganz knapp. Sein VW Passat konnte in Eigenregie geboren werden. Es entstand geringer Sachschaden.

Hochsitz beschädigt

Rieneck. Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt, wurde bereits am 18. März festgestellt, dass in einem im Jagdrevier "Am Hofbusch" befindlicher Hochsitz beschädigt wurde. Bislang unbekannte Täter sägten das Dach eines Hochsitzes ab (Sachschaden ca. 100 Euro). Außerdem wurden zwei Wildkameras im Wert von ca. 350 Euro entwendet. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Wildunfall

Mittelsinn. Am Sonntagabend befuhr ein 53-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2304 von Obersinn kommend in Fahrtrichtung Mittelsinn. Kurz vor Mittelsinn kreuzte ein Reh die Fahrbahn und wurde vom Pkw des 53-Jährigen erfasst und getötet. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Kradfahrer gestürzt

Gräfendorf. Am Sonntagmittag befuhr ein 18-jähriger Kradfahrer die Staatsstraße 2302 von Schönau kommend in Fahrtrichtung Wolfsmünster. Im Auslauf einer Linkskurve verbremste er sich eigenen Angaben zufolge und stürzte. Hierbei wurde ein Leitpfosten beschädigt.Der Kradfahrer blieb unverletzt. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Metallrohr angefahren und geflüchtet

Gemünden. Im Zeitraum der vergangenen zwei Wochen wurde auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Weißensteinstraße ein silberfarbenes Metallrohr (Rammschutz)angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 150 Euro beziffert.