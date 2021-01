Schneefall und winterliche Straßenverhältnisse: Turbulenter Freitag auf der A3

Trotz Ausweichmanöver Unfall verursacht

Waldaschaff, Kreis Aschaffenburg. Ein 26-Jähriger befuhr am Freitag gegen 11.24 Uhr mit seinem Sprinter die rechte Spur der A3 in Richtung Frankfurt. Zu diesem Zeitpunkt herrschten winterliche Straßenverhältnisse. Der Sprinterfahrer erkannte nach eigenem Bekunden zu spät, dass das vor ihm fahrende Fahrzeug bremste. Er wich nach links aus und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Der Sprinter prallte links gegen die Betonleitwand und rutschte hier einige hundert Meter entlang, bis er schließlich auf der linke Fahrspur zum Stehen kam. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Fahrzeug wurde mit einem Sachschaden von rund 5000 Euro geborgen. Zur Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen für 45 Minuten gesperrt.

Trotz Ausgangsbeschränkung zu tief in Glas geschaut

Bischbrunn, Kreis Main-Spessart. Zu einem Unfall auf der A3 in Richtung Frankfurt wurden die Beamten der Autobahnpolizei Aschaffenburg am Freitagabend gegen 22 Uhr gerufen. Dort war ein 29-Jähriger mit seinem BMW zunächst gegen die rechte Außenleitplanke geprallt. Von dort abgewiesen, schleuderte er gegen die linke Betonleitwand, so dass er schließlich auf dem linken Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Der BMW-Fahrer machte zunächst überhöhte Geschwindigkeit als Ursache für den Unfall für sich aus. Die Beamten hatte jedoch schnell den tatsächlichen Grund erschnüffelt. Bei dem Fahrer konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Das Ergebnis eines Vortests in Verbindung mit dem Verkehrsunfall führte schließlich zu einer Blutentnahme und der Einleitung eines Strafverfahrens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Außerdem wurde bei der Unfallaufnahme festgestellt, dass sich der 29-Jährige ohne triftigen Grund außerhalb seiner Wohnung befunden hatte.

Die Feuerwehren aus Altfeld und Marktheidenfeld waren zur Absicherung und Bergung an der Unfallstelle. Der unfallbeschädigte BMW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand Sachschaden im Wert von rund 6.500 Euro.

Diebstahl von Laderampen

Sailauf, Kreis Aschaffenburg. In der Nacht von Freitag auf Samstag stand ein Tieflader auf dem Parkplatz Birkenhain auf der A3 bei Sailauf. Gegen 2.30 Uhr bemerkte der Fahrer, dass ihm zwei mit Spanngurten gesicherte Laderampen vom offenen Tieflader entwendet wurden. Auf Grund der Größe und des Gewichts wird von zwei Tätern ausgegangen. Der Beuteschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach/mm