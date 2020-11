Schneeberg: Fahrer versteckt sich bei Kontrolle auf Rücksitzbank

Gegen 3:45 Uhr am Dienstag sollte auf der Bundesstraße 47 ein Opel mittels Anhaltesignal der Polizei zur Kontrolle gestoppt werden. Der Opel wurde zwar deutlich langsamer, blieb jedoch allerdings erst nach ca. 150 m stehen. Als die Beamten an das Fahrzeug ran traten, stellten sie erstaunt fest, dass der Fahrersitz leer war aber das Auto mit drei Personen besetzt war - eine Person auf dem Beifahrersitz, zwei auf der Rücksitzbank. Allerdings hatten die Beamten vor der Anhaltung erkannt, dass der "Fahrer" im Gegensatz zu seinen Mitfahrern eine Schildmütze trug. Dieser Herr befand sich nun auf der Rücksitzbank. Wie sich herausstellte ist der 35-jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und hatte aus Angst vor dem Ertapptwerden den Fahrersitz gegen die Rücksitzbank getauscht. Die Turnübung nutzte ihm nicht, der in Erbach wohnende Mann wird sich wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Fußgängerin leichtverletzt

Kleinheubach. Am Montag, kurz nach 15:00 Uhr, wollte in der Marktstraße ein Mercedes-Fahrer rückwärts einparken. Allerdings übersah er beim Rückwärtsfahren eine Fußgängerin und touchierte diese, welche glücklicherweise nur leichtverletzt wurde.