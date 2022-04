Schnee sorgt für mehrere Unfälle auf der A3

Bei einem Zugunglück in Niedersachsen ist ein Mann getötet worden.

In den Freitagabendstundenverlor ein 40-jähriger Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei schneebedeckter Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Rohrbrunn und der Tank- und Rastanlage Spessart-Süd die Kontrolle über seinen Mercedes und kam ins Schleudern. Hierbei prallte dieser gegen die Außenleitplanke und kam zwischen dem Seitenstreifen und rechten Fahrstreifen zum Stehen.

Beide Insassen blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Zur Unfallaufnahme und Absicherung wurde die A3 für 30 Minuten vollständig gesperrt. Die Feuerwehren Waldaschaff und Weibersbrunn waren vor Ort und unterstützten.

50.000 Euro Schaden

Bereits am Freitagnachmittag verloren sowohl ein 33-jähriger Fahrer, als auch ein 27-jähriger Fahrer im Bereich Rohrbrunn die Kontrolle über ihre BMW, kamen ins Schleudern und kollidierten mit der Außenleitplanke. Unfallursächlich war in beiden Fällen die nicht angepasste Geschwindigkeit bei winterglatter Fahrbahn. Der eine BMW kam auf dem Seitenstreifen in Fahrtrichtung, der anderen entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Beide Fahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von 50.000 Euro.

Hinsichtlich der Unfallaufnahme und Absicherung musste die A3 kurzzeitig vollständig und in der Folge der rechte Fahrstreifen für eine Stunde gesperrt werden.

BMW mit Opel kollidiert

Am Freitagmittag gegen 12:15 Uhr verlor ein 20-jähriger Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Weibersbrunn und Bessenbach/Waldaschaff die Kontrolle über seinen BMW und kollidierte mit einem neben ihm fahrenden Opel. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde ein weiterer Pkw beschädigt.

Die Fahrer des BMW und Opels wurden durch den Rettungsdienst zur Abklärung möglicher Verletzungen in das Klinikum Aschaffenburg verbracht.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro

Der A3 musste für 30 Minuten vollständig und für weitere 45 Minuten der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt werden. Die Feuerwehren Waldaschaff und Weibersbrunn waren vor Ort und unterstützten.

vd/VPI Aschaffenburg