Schnee-Bilanz im Kreis Aschaffenburg: Stromausfall in Hemsbach, acht Straßen gesperrt, fünf Unfälle

Im Markt Mömbris fiel zudem durch den Bruch einer Hochspannungsleitung im Ortsteil Hemsbach für rund zwei Stunden der Strom aus. Gegen 9.30 Uhr ging für die Feuerwehr Kleinkahl der erste Alarm wegen eines auf der Fahrbahn liegenden Baumes ein, der infolge von Schneebruch auf die Straße gefallen war. Nahezu zeitgleich wurden die Feuerwehren Weibersbrunn und Waldaschaff zu einem Verkehrsunfall wegen Schneeglätte auf die A3 alarmiert. Zahlreiche weitere Alarmierungen und Einsätze für die Feuerwehren im nordöstlichen Bereich des Landkreises folgten nahezu im Minutentakt.

Aufgrund umgestürzter Bäume mussten insgesamt acht Straßen gesperrt werden. Neben etlichen umgestürzten Bäumen, die unter den Schneemassen zusammengebrochen waren und von den Einsatzkräften beseitigt wurden, mussten die Feuerwehren auch zu fünf Verkehrsunfällen ausrücken. Zur Koordinierung der Einsätze wurden die Abschnittsführungsstellen in Laufach, Mömbris, Schöllkrippen und Waldaschaff in Betrieb genommen, sowie die Kreiseinsatzzentrale im Landratsamt besetzt. Im Markt Mömbris war bis auf den Ortsteil Hemsbach gegen 14 Uhr die Stromversorgung wieder sichergestellt. In Hemsbach wird nach aktuellem Kenntnisstand vom Stromversorgungsunternehmen ein Stromaggregat in Betrieb genommen, bis der Schaden behoben ist.

Gegen 14.30 Uhr waren die Einsätze weitestgehend erledigt und die Führungsstellen konnten wieder aufgelöst werden. Insgesamt waren rund 286 Einsatzkräfte aus 23 Feuerwehren im Einsatz.