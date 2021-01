Schnee auf der A3: Lkw steht quer, Autos rutschen in Leitplanke

Der starken Niederschläge, die am frühen Morgen im Spessart eingesetzt hatten, hatten sich vor allem auch auf den Verkehr auf der A3 über den Spessart ausgewirkt. Mehrere Unfälle waren die Folge.

Unter anderem verlor zwischen den Anschlussstellen Bessenbach-Waldaschaff und Weibersbrunn ein 41-jähriger Lkw-Fahrer auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Sattelzug. In Fahrtrichtung Würzburg prallte er in die Mittelabtrennung und schließlich mit der Zugmaschine durch Außenleitplanke. Der Auflieger kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt.

Aufwendig gestalteten sich die Bergungsarbeiten. Hierzu rückte schweres Gerät an. Kurzzeitig musste die Autobahn in Richtung Würzburg komplett gesperrt werden. Erst am frühen Nachmittag konnte der mit Lebensmitteln beladene Sattelzug auf die Fahrbahn zurückgezogen und abgeschleppt werden.

Zwischenzeitlich musste die Autobahnmeisterei mehrfach die Strecke räumen und streuen. Außerdem hatten sich mehrere kleine Unfälle ereignet, bei denen Fahrzeuge in die Leitplanke gerutscht waren. Nach ersten Erkenntnissen wurden hierbei keine Menschen verletzt. Die Sachschäden summieren sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Feuerwehr war im Einsatz, um die Unfallstellen abzusichern.

Mit nachlassendem Schneefall normalisierte sich am Nachmittag die Situation auf der Autobahn.

mkl/Ralf Hettler