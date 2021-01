Schnee am Sonntag: Polizei bittet, bei Ausflügen wohnortnahe Ziele zu wählen

Ein Hauptaugenmerk liegt neben der Einhaltung von Verkehrsregeln und Infektionsschutzbestimmungen auch auf der Wahrung des Naturschutzes. Die Polizei bittet nochmals darum, am Sonntag wohnortnahe Ziele zu wählen und auf überregionale Ausflüge zu verzichten.





Das ist die Bilanz der Polizei vom Samstag

Auch an diesem Wochenende war an beliebten Ausflugzielen in ganz Unterfranken mit erhöhtem Besucheraufkommen zu rechnen. Für den Samstag zieht die Polizei für den Bereich Bayerische Rhön ein durchweg positives Fazit. Am „Engländerhaus“ im Hochspessart musste die Aschaffenburger Polizei bereits am Vormittag die Zufahrten sperren.

Am vergangenen Wochenende (9./10. Januar) hatte sich der Ausflugsverkehr insbesondere auf die Rhön und die Hochlagen des Spessarts, wie beispielsweise rund um den „Engländer“ im Landkreis Aschaffenburg oder die „Bayerische Schanz“ im Landkreis Main-Spessart, konzentriert. Von der„Schanz“ meldete die Polizei diesmal keine außergewöhnlichen Vorkommnisse.

Landkreis Aschaffenburg:

Am Samstag musste die Polizeiinspektion Aschaffenburg mit Unterstützungskräften der Alzenauer Polizei und der Operativen Ergänzungsdienste bereits um 10 Uhr die Zufahrtswege zum „Engländer“ wegen Überlastung sperren und insgesamt rund 200 Fahrzeuge abweisen. Die Tagestouristen waren dort teilweise überregional angereist. Gegen 15.30 Uhr konnten die Sperren wieder aufgehoben werden. Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz stellte die Polizei trotz des hohen Besucheraufkommens nicht fest. > unser Bericht

Ein Ausflugslokal im Bereich der Polizeiinspektion Alzenau verkaufte alkoholische Getränke an Ausflügler, woraufhin der Verkauf eingestellt worden ist.

Bayerische Rhön:

Auch die Bayerische Rhön war durch die überwiegend lokalen Tagestouristen gut besucht. Hier kam es jedoch erfreulicherweise zu keinerlei Verkehrsstörungen und auch die bestehenden Corona-Regelungen wurden eingehalten.

Im Bereich der Polizeiinspektion Bad Brückenau kam es jedoch zu einem folgenschweren Snowboardunfall. Ein 15- jähriger Snowboarder fuhr über eine selbst errichtete Sprungschanze auf der Schlittenabfahrt zwischen dem Würzburger Haus und dem Berghaus Rhön. Dabei kam der Jugendliche in Rückenlage, verlor die Kontrolle und stürzte. Der Snowboarder viel beim Sturz auf beide Arme, hatte starke Schmerzen, war jedoch ansprechbar.

Nach der Erstversorgung und Bergung zusammen mit der Bergwacht Oberbach und den Rettungssanitätern wurde er zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus geflogen. Der junge Snowboarder erlitt laut Erstdiagnose der behandelnden Notärztin eine Fraktur am rechten Ellenbogengelenk und am linken Handgelenk.

mkl/Polizei Unterfranken