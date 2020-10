Eine Pumpstation in der Homburger Straße mit Graffiti-Schmierereien beschädigt worden. In der Zeit vom 09. bis 12.10.2020 verunstalteten unbekannte Täter eine Pumpstation gegenüber des Zementwerks mit den Schriftzügen „FKW“, „FWK Block 1“ und „Ultras ACAB“ und richteten damit einen Schaden in Höhe von 400 Euro an. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

stru/Polizei Marktheidenfeld