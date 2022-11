Schlüsselbund in Elsenfeld gefunden - Polizei sucht Eigentümer

Wem gehört dieser Schlüsselbund, der am 3. November auf dem Lidl-Parkplatz in Elsenfeld (Kreis Miltenberg) gefunden wurde?

Der Schlüsselbund wurde am 03. November, zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr auf dem Parkplatz des LIDL-Supermarktes in der Bahnhofstraße aufgefunden. Dieser besteht aus einem Autoschlüssel für einen Dacia sowie zwei weiteren Schlüsseln und einem gelben Anhänger einer Autowerkstatt in Elsenfeld.

Wer Hinweise zum Eigentümer des Schlüsselbundes machen kann, wird gebeten sich bei der Obernburger Polizei unter Tel.: 06022/629-0 zu melden.

Außenspiegel an geparktem BMW in Miltenberg beschädigt

MILTENBERG. Am Donnerstag, zwischen 07:30 Uhr und 18:30 Uhr, hat ein Unbekannter offenbar mutwillig einen in der Winterheltstraße geparkten BMW beschädigt. Der Sachschaden am Außenspiegel beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Eine Verkehrsunfallflucht kann zum derzeitigen Zeitpunkt ausgeschlossen werden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.

