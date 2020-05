Schlechter Trick beim Auto abholen - Polizei lässt sich nicht anschmieren

Gestern früh gegen 7.30 Uhr sprach ein Mann aus Ungarn bei der VPI vor, dem am 3. Mai nach einer Fahrt unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis präventiv der Auto-Schlüssel abgenommen worden war. Er behauptete, mit seinem Kumpel per Fernbus eingereist zu sein, um mit diesem seinen Auto wieder nach Hause fahren zu können. Der mitgebrachte Kumpel hatte auch tatsächlich einen Führerschein. Beiden wurde nochmals erklärt, dass der 29-jährige kein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug führen darf und ihm der Schlüssel ausgehändigt. Dann bestellten die Kollegen den beiden ein Taxi, damit sie zum am am 3. Mai auf einem entfernten Parkplatz abgestellten Wagen kommen konnten, überwachten allerdings die Fahrt des Taxis, da bekannt ist, dass wegen der Coronakrise kaum Fernbusse fahren. Nur wenige 100 Meter weiter stiegen auch prompt beide aus dem Taxi aus und in ihr nur kurzfristig abgestelltes Auto. Sie waren doch nicht mit dem fiktiven Fernbus gekommen, sondern zu zweit im Pkw nach Deutschland gefahren. Und wollten nun jeder ein Auto wieder nach Hause fahren. Deshalb musste der ursprünglich Kontrollierte auch wieder seinen Schlüssel abgeben, was ihn sehr erboste.

Nötigung auf der Autobahn

Stockstadt a.Main und Aschaffenburg, A 3 FR Nürnberg Gestern gegen 19:30 Uhr kamen sich ein VW und ein Skoda-Fahrer zwischen Stockstadt und dem Parkplatz Strietwald ins Gehege. Der Skoda-Fahrer bremste den VW-Fahrer mehrfach aus. Dieser rief daraufhin den Notruf und verfolgte den anderen Pkw bis zur Anhaltung durch die Polizei in Aschaffenburg. Ob die beiden 44 und 38-jährigen sich bereits vorher kannten, ist hier nicht bekannt.

Mann fährt nachts ohne Licht auf der A3

Weibersbrunn, A 3 Ri. Frankfurt Weil er um 22.20 Uhr noch immer kein Licht an seinem Pkw angeschalten hatte, fiel ein 45-jähriger Mann aus Hessen den Polizisten der Autobahnpolizei sofort ins Auge. Außerdem fuhr er mehrmals über die Fahrstreifenbegrenzungen und blinkte ohne Grund. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass er deutlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Seinen Schlüssel musste er bei der Polizei lassen, sein Blut wurde im Klinikum um einige Milliliter verringert.