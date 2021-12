In Schlangenlinien auf der B469

Nach Angaben des Mitteilers befuhr dieser Fahrer mit seinem Skoda, hier die Bundesstraße 469, von Breitendiel kommend in Richtung Kleinheubach. Offensichtlich wendete der Schlangenlinienfahrer seinen Wagen und konnte letztendlich auf der B469 in Fahrtrichtung Amorbach, bei Breitendiel, durch die eingesetzte Verkehrsstreife der Polizeiinspektion Miltenberg kontrolliert werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Schlangenlinienfahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Aufgrund der Alkoholisierung wurde die Weiterfahrt des Skoda-Fahrers unterbunden und eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt. Den Schlangenlinienfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Kleinheubach. Am Samstag, gegen 16.15 Uhr, ereignete sich in Kleinheubach, in der Seehecke, auf dem Parkplatz des dortigen DM-Marktes, ein Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter BMW beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Verkehrsunfall vom Unfallort ohne eine Schadensregulierung mit dem Geschädigten zu ermöglichen. Aufgrund des am Fahrzeug des Geschädigten vorgefundenen Sachschadens bei seiner Anzeigenerstattung, besteht nach dessen mündlichen Angaben die Möglichkeit, dass ein weiterer Auto-Fahrer mit seinem Wagen bei einem Ausparkvorgang am Fahrzeug des Geschädigten hängen blieb und diesen hierdurch zerkratzte. Die Schadenshöhe wird auf rund 1000 Euro beziffert. Vor Ort konnten keine Hinweise auf den Unfallverursacher erlangt werden.