Schlangenlinien in der Dalbergstraße: Polizei fesselt betrunkene uneinsichtige Fahrerin

Zuvor überfuhr sie in der Dalbergstraße die Fahrbahnmarkierung und auch den Bordstein. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dann den Anfangsverdacht und zeigte eine erhebliche Alkoholisierung. Im weiteren Verlauf widersetzte sich die Frau dann den polizeilichen Maßnahmen, unter anderem verweigerte sie die Herausgabe des Fahrzeugschlüssels. Nachdem die Fahrerin mit Handfesseln gefesselt wurde, musste sie sich einer Blutentnahme unterziehen. Ebenso wurde ihr Führerschein sichergestellt. Neben dem Verkehrsdelikt muss sich die Beschuldigte nun auch aufgrund eines Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis geführt



Aschaffenburg. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Südbahnhofstraße am Samstag gegen 8 Uhr, wurde bei dem 61-jährigen Führer eines Kleintransporters der Marke Iveco festgestellt, dass dessen Fahrerlaubnis bereits entzogen wurde. Dementsprechend war er nicht mehr berechtigt das Fahrzeug zu führen. Zudem war er gewerblich unterwegs, führte aber jedoch nicht die erforderlichen Aufzeichnungen über seine Fahrtätigkeiten. Neben der Unterbindung der Weiterfahrt erwartet den Fahrzeugführer nun auch eine entsprechende Strafanzeige.





Sachbeschädigung an Bürogebäude



Aschaffenburg. Unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Fensterscheibe an einem Bürogebäude in der Aschaffenburger Burchardtstraße ein. Die Tatzeit konnte zwischen 23 und 1.45 Uhr eingegrenzt werden. Die unbekannten Täter entkamen unerkannt und verursachten einen Schaden von rund 3000 Euro. Mögliche Tatzeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06021/857-0 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Zeugenhinweis führt zur Festnahme von jugendlichen Einbrechern



Aschaffenburg. Ein guter Zeugenhinweis führte am Samstag gegen 20.25 Uhr zur Festnahme von drei Jugendlichen. Diese hatten zuvor versucht an einer Schule in der Brentanostraße Fenster aufzuhebeln und schlugen auch eines ein. Hierbei verursachten sie einen Schaden in Höhe von 2.000 € und entfernten sich zunächst vom Tatort. Nach dem Hinweis des Zeugen wurden dann zwei 17-Jährige und ein 14-jähriger Tatverdächtiger in unmittelbarer Nähe festgenommen. Gegen die Jugendlichen wurde ein Strafverfahren des versuchten Einbruchsdiebstahls eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie in die Obhut ihrer Eltern übergeben.

Fahrzeug gerät ins Schleudern und überschlägt sich



Aschaffenburg. Zu einem Verkehrsunfall in der Schönbornstraße kam es am Samstag gegen 16.40 Uhr. Ein 24-jähriger Fahrzeugführer verlor hierbei die Kontrolle über seinen Smart und konnte das ins Schleudern geratene Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle bringen. In der Folge überschlug sich der Wagen und kam auf dem Gehweg zum Liegen. Der Fahrer selbst erlitt Schnittwunden an den Händen und seine 23-jährige Beifahrerin eine Prellung am Ellenbogen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und dürfte nach dem Überschlag nur noch Schrottwert besitzen.



Verlorener Anhänger führt zu Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht



Hösbach. Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass eine Unfallflucht am Samstag gegen 15 Uhr, schnell geklärt werden konnte. Nachdem der Zeuge in der Bahnstraße Unfallgeräusche hörte sah er aus dem Fenster und konnte sehen, dass ein Anhänger gegen einen Gartenzaun fuhr. Diesen hatte ein 57-järiger Fahrer eines Landrover zuvor verloren. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, hängte der Fahrer den Anhänger jedoch wieder an und entfernte sich einfach von der Unfallstelle. Nachdem der Zeuge dann aber auch noch das Kennzeichen des Anhängers ablesen konnte, war der Fahrer schnell ermittelt. Ihn erwartet nun neben der Regulierung des Schadens von mehreren hundert Euro auch noch ein Strafverfahren aufgrund des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.





Diebstahl von Warnbaken

Laufach. Zu einem Diebstahl von einer Warnbake kam es in der Nacht von Freitag, den auf Samstag. Eine in der Hauptstraße befindliche Baustelle war mit dieser abgesichert, bevor sie von dem unbekannten Täter entwendet wurde. Mögliche Tatzeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06021/857-0 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Polizei Aschaffenburg/mkl