In der Nacht von Samstag auf Sonntag meldeten Passanten der Bundespolizei in Aschaffenburg, dass sich eine Schlange am Bahnhofsvorplatz befindet. Nachdem die Beamten das Tier gefunden hatten, konnte es kurze Zeit später mittels einer Plastikbox einfangen werden. In Absprache mit der Feuerwehr Aschaffenburg wurde die Ringelnatter dem örtlichen Tierheim übergeben. Eine Gefährdung Unbeteiligter bestand zu keinem Zeitpunkt.<p>dc/Meldung der Bundespolizei