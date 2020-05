Schlagring und Einhandmesser bei Verkehrskontrolle festgestellt

Am Samstag gegen 13.30 Uhr wurde in der Großlaudenbacher Straße ein Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der 18-jährige Fahrer ein Einhandmesser in der Jackentasche mitführte, was eine Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz darstellt. Zudem konnte im Wagen ein Schlagring aufgefunden werden. Die Polizei Alzenau ermittelt nun aufgrund des Schlagrings wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz. Schlagring und Einhandmesser wurden beschlagnahmt.

Zu schnell auf nasser Straße: Totalschaden

Alzenau. Ein 19-jähriger Opel-Corsa-Fahrer wollte am Samstag gegen 21.55 Uhr von der Anschlussstelle Alzenau-Nord kommend nach rechts in die Industriestraße abbiegen. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn brach das Heck beim Abbiegen aus und er fuhr in die Böschung. Der Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Am Opel wurden die Frontstoßstange sowie die linke hintere Türe eingedellt. Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Unfallflucht in Kahl

Kahl. Am Samstag zwischen 9 und 12 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Täter mit seinem Fahrzeug gegen den linken Außenspiegel eines geparkten silbernen VW Golfs. Der Fahrer entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei Alzenau ermittelt nun wegen dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Unfallzeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Alzenau unter Tel. 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Pkw

Alzenau-Michelbach. Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter am Erlenborn die linke hintere Fahrzeugseite eines geparkten, weißen Citroen. An dem Autoentstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizei Alzenau hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

