Schlagloch ausgewichen: Unfall und Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot

Vor dem entgegenkommenden Mini konnte er zwar wieder auf seinen Fahrstreifen wechseln, der 51-jährige Mini-Fahrer konnte jedoch einen Zusammenstoß mit der hinteren linken Seite des VW nicht mehr verhindern. Insgesamt entstand ein Sachschaden von knapp 6000 Euro. Den 18-Jährigen erwartet nun ein Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot.

Mehrere Unfallfluchten im Stadtgebiet



In der Zeit von Donnerstag, 13:30 Uhr bis Freitag, 13:00 Uhr, wurde ein in der Würzburger Straße geparkter Peugeot am linken Heck von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000,- Euro.

Im Laufe des Samstagvormittags wurde in der Tiefgarage der Stadthalle in der Treibgasse ein Skoda Karoq am hinteren linken Radkasten beschädigt. Hier wird der Sachschaden auf ca. 1000,- Euro geschätzt.

Am Freitag, zwischen 07:45 Uhr und 18:00 Uhr, wurde ein VW Tiguan, welcher im Pappelweg ordnungsgemäß geparkt war, an der Frontstoßstange angefahren. Die Schadenshöhe wird auf knapp 3000,- Euro beziffert.

In allen Fällen entfernten sich die Unfallverursacher, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Deswegen erbittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg Hinweise unter der Tel.: 06021/857-2230.



Geldbörse geklaut



Aschaffenburg. Am Samstag, gegen 18.30 Uhr, teilte ein 29-Jähriger mit, dass ihm seine Geldbörse entwendet wurde. Ein ca. 25-30 Jahre alter Bettler nutzte die Generosität des Geschädigten aus - als dieser ihm etwas Kleingeld aus seinem Portemonnaie geben wollte, griff sich der Beschuldigte jenes und ergriff die Flucht. Neben den üblichen Dokumenten befanden sich u.a. 40,- Euro Bargeld in dem Geldbeutel. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Beschuldigte nicht mehr angetroffen werden.



Pkw gegen Pedelec



Großostheim. Am Samstag, gegen 18 Uhr, kam es in der Straße Zur Welzbachhalle zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Touran und einem Radfahrer. Der 40-Jährige VW-Fahrer fuhr in Richtung Schaafheimer Straße, als ihm am kreuzenden Radweg der 37-jährige Pedelec-Fahrer in die rechte Seite fuhr. Der Radfahrer wurde hierbei leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Erlenbach eingeliefert werden. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass das Pedelec möglicherweise manipuliert wurde, sodass es zum Führen desselben einer Fahrerlaubnis bedarf. Deswegen wurde es zur weiteren Überprüfung sichergestellt. Welchem der Beiden nun welcher Tatvorwurf gemacht werden kann, ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 1500,- Euro.



Goldbach. Am Freitag, zwischen 06:00 Uhr und 10:30 Uhr, wurde ein Seat Leon in der Sudetenlandstraße am Radkasten vorne links durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

mkl/Polizei Aschaffenburg