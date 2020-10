Am Sonntag um 12.30 Uhr kam es in der Hanauer Landstraße zunächst zu einer Streitigkeit zwischen zwei 47-Jähre alten Männern. Diese eskalierte, so dass sich eine tätliche Auseinandersetzung entwickelte. Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden Männer, die leicht verletzt wurden, wegen

Körperverletzung. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.